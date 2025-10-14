Lousteau será protagonista del acto de Provincias Unidas en Buenos Aires
El armado de Provincias Unidas desembarcará en la ciudad de Buenos Aires con un acto central de campaña de cara a las legislativas del 26 de octubre, apoyando la candidatura de los dirigentes de su pata porteña, Ciudadanos Unidos: Martín Lousteau y Graciela Ocaña.
El encuentro se realizará en Obras Sanitarias, Núñez, este miércoles desde las 16, y contará con la presencia de los seis gobernadores que integran el frente federal: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).
La figura de Torres genera expectativa. Aunque es uno de los principales armadores desde la primera reunión del 30 de julio en Chubut, a nivel porteño respalda la candidatura a diputado de Ricardo López Murphy, del espacio Potencia, filial porteña de la bonaerense María Eugenia Talerico.
Provincias Unidas busca consolidar un bloque fuerte en el Congreso después del 10 de diciembre y, por eso, se alinea con Lousteau y Ocaña, quienes sellaron una alianza en Ciudad para competir por Diputados y Senado.
El vínculo con Lousteau se establece a través de Schiaretti y Pullaro. El cordobés mantiene buena relación con el economista, mientras que el santafesino fue su delfín en 2023 y respalda ahora la apuesta porteña. Lousteau también conecta con Valdés, quien dejará la gobernación de Corrientes en manos de su hermano, y con Sadir, sucesor de Gerardo Morales, con quien hizo campaña a nivel nacional en 2023. Vidal, en cambio, mantiene mayor autonomía en su provincia.
Torres ha generado tensiones internas: el 23 de septiembre retuiteó una foto con López Murphy, rival de Lousteau en la elección porteña. Desde su entorno aseguran que busca sumar a todos los sectores críticos tanto al kirchnerismo como al Gobierno, equilibrando su apoyo a López Murphy con su presencia en actos de Lousteau.
En paralelo, como parte de la mesa política del PRO, Torres mantiene el equilibrio entre ambos espacios, mientras Macri respalda la candidatura de Alejandro Fargosi por La Libertad Avanza, lista que incluye a Fernando De Andreis, crítico de Lousteau.
El acto de este miércoles se presenta, así, como un hito de Provincias Unidas para consolidar alianzas y mostrar unidad de cara a los comicios del 26 de octubre.