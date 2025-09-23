Maran Suites & Towers

Lousteau contra Caputo: “Te volviste un ludópata que debe cada vez más a prestamistas poderosos”

23/09/2025

El candidato a diputado de Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, calificó este martes al ministro de Economía, Luis Caputo, de “ludópata” por su manejo de los dólares del FMI y sugirió que ahora el funcionario pretende “jugarse” un eventual préstamo del Tesoro de Estados Unidos.

“Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos”, escribió Lousteau en redes sociales, al replicar un posteo de Caputo en el que el ministro celebraba la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

En ese marco, Lousteau advirtió que “el peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos” y remarcó: “Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de Estados Unidos”. Además, instó a Caputo a dejar de “apostar” y a enfocarse en “arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas”.

Por su parte, Javier Milei mantuvo hoy un encuentro con Trump en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

