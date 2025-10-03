Lousteau: “A Espert no le creo nada”
El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, renovó este viernes sus críticas contra José Luis Espert, involucrado en el escándalo que lo vincula con un empresario acusado por narcotráfico.
“No le creo nada a Espert. No le creo absolutamente nada”, lanzó Lousteau en diálogo con radio Mitre. “Lo digo como consultor, porque él dice que cobró 200.000 dólares por un trabajo que ni siquiera llegó a hacer. Lo digo porque se conoce en la política la voracidad de Espert, pero lo digo también por las contradicciones”, sostuvo.
El titular de la UCR Nacional remarcó que el oficialista “ya dio un montón de explicaciones distintas, pero lo más grave es que si él esconde de dónde es el dinero tantas veces y tanto tiempo, es que el dinero viene de un lugar muy complejo”. Y agregó: “Me preocupa que el dinero del narco o de otros lugares pueda utilizar personajes y escudarse en consignas como ‘cárcel o bala’, cuando en realidad están tratando de ver cómo entran en la Argentina”.
Cuestionamientos al blanqueo en la Ley Bases
Lousteau recordó su intervención en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando se debatió el blanqueo dentro de la Ley Bases. “Ese blanqueo permitía cosas escandalosas. Permitía blanqueo de narco, de extranjeros, de criptomonedas, permitía muchas cosas. Entonces, me preocupa, más allá de si es creíble o no Espert, lo que hay detrás”, advirtió.
Críticas a Fargosi en la Ciudad
El legislador también apuntó contra Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, quien rechazó participar de un debate el próximo 8 de octubre en TN.
“Espert compite en la provincia de Buenos Aires. Acá en CABA el candidato es Fargosi, un candidato que está escondido. En 2021 tuiteó en contra de Espert y después borró el tuit. No se lo ve, no hace entrevistas. Teníamos un debate programado para la semana que viene y se bajó”, señaló.
Lousteau insistió en que quiere discutir con Fargosi temas de política económica, situación de las familias y rumbo del país, pero aseguró que su rival “no da la cara”.
“Es raro postularse a diputado, que es representar gente, y no dar la cara. No solamente no debatir, porque el debate es un derecho ciudadano, sino que directamente está escondido. No opina de Espert, no opina de la economía, no opina de los discapacitados, no opina del Garrahan, no opina de los salvatajes”, concluyó.