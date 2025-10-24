Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga
Lourdes Fernández, la cantante que integró Bandana y fue hallada con vida en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez, abandonó en la madrugada de este viernes, el Hospital Fernández junto a una amiga, donde había sido trasladada para ser examinada tras ser hallada en el departamento de su expareja. No volvió a la casa de la madre quien dio a conocer su desaparición.
Las horas previas estuvieron teñidas por la ansiedad y las dudas. A Lourdes Fernández la revisaron durante varias horas en el Hospital Fernández. Finalmente, el parte médico confirmó lo impensado: sin ningún signo de golpes, sin una patología que justificara la internación, la cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma. Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.
Mercedes Ninci, al aire por Radio Mitre, fue clara: “Lourdes se fue del Hospital Fernández alrededor de las 2:30 de la mañana, contra todos los pronósticos. Se fue por motu proprio y acompañada de una amiga”. En la historia clínica se detalló: “La paciente refiere consumo de cocaína y alcohol”, aunque el laboratorio arrojó alcoholemia negativa.
Ninci agregó un detalle: “Refiere que abandonó su tratamiento psicoterapéutico. Ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico. Lo más importante: no figura que haya estado golpeada. O sea, golpes visibles no detectaron los médicos que la atendieron”. Además, dio detalles de la salida del nosocomio “Se fue por sus propios medios con el alta médica. No es que se escapó, se fue con el alta médica de la guardia y se retiró con una amiga, no con la madre”, insistió la periodista.