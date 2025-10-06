Los vinos entrerrianos brillaron en la feria internacional B2B de San Pablo
Entre Ríos participó por primera vez en la feria internacional B2B, uno de los eventos más influyentes del sector vitivinícola de América Latina, que se desarrolló en San Pablo, Brasil. La muestra reunió a 1.500 marcas de 36 países y recibió a más de 15.000 visitantes de todo el mundo, ofreciendo a las bodegas una oportunidad única de acceder a las últimas tendencias y mercados del vino.
El Pabellón Argentino, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y respaldado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, contó con la participación de 27 bodegas del país.
En representación de Entre Ríos, participaron cinco bodegas locales: Altos del Palmar (Colón), Alonso Sáenz (Colón), Finca Fénix (Concordia), Lugea Courault (Victoria) y Los Aromitos (Paraná). Estas marcas pudieron presentar sus vinos artesanales y de alta gama, consolidando la presencia entrerriana en un espacio de proyección internacional.
La participación provincial reviste gran importancia estratégica, ya que Brasil ocupa el segundo puesto en el ranking de destinos para el vino argentino, con una proyección sostenida de crecimiento del consumo de etiquetas premium.
La feria B2B se destacó como una plataforma clave de negocios, que favorece el encuentro entre productores, importadores, distribuidores, sommeliers y compradores especializados de Brasil y del mundo, interesados en nuevas cosechas, innovaciones y productos de alta calidad.