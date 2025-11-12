Los salarios formales crecieron 1,3% en septiembre, por debajo de la inflación y con pérdida real del 0,8%
Los salarios registrados, que abarcan tanto al sector privado como al público, aumentaron apenas 1,3% promedio durante septiembre, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato refleja que los ingresos volvieron a perder frente a la inflación, que ese mes alcanzó el 2,1%, lo que implicó una caída real del 0,8%.
El resultado contrasta con lo ocurrido en agosto, cuando los sueldos habían crecido un 0,5% real. En tanto, el índice de salarios total, que incluye a los trabajadores informales, mostró un incremento del 2,2% mensual y del 46% interanual, superando al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ambos casos. Desde diciembre de 2024, este indicador acumula una suba del 30,4%.
La mejora mensual estuvo impulsada por aumentos del 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado, de acuerdo con los datos oficiales.
Desde la consultora Analytica Consultora Macroeconómica (ACM) señalaron que “la evolución del salario real comenzó a traducirse en una recuperación más gradual, en contraste con la mejora más pronunciada observada durante el segundo semestre de 2024”. Según el informe, el poder adquisitivo de los salarios registrados se mantiene estancado y “en niveles similares a los del año pasado”.
De cara a los próximos meses, ACM proyectó que, si las subas nominales del sector privado registrado se mantienen en torno al 2% mensual y la inflación anual ronda el 30%, los salarios podrían caer alrededor del 1,3% en términos reales durante el año.
En comparación con el inicio de la actual gestión, la consultora estimó una baja del 0,4% frente a noviembre de 2023, lo que refleja que la recuperación salarial continúa sin consolidarse.