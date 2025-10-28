Los salarios crecieron 3,2% en agosto y superaron a la inflación, según el INDEC
El índice de salarios elaborado por el INDEC registró un aumento del 3,2% durante agosto, impulsado por las mejoras en los ingresos de los trabajadores formales e informales. Este incremento se ubicó 1,3 puntos por encima de la inflación del mes, que fue del 1,9%, lo que refleja una recuperación del poder adquisitivo.
De acuerdo con el organismo estadístico, las remuneraciones acumularon una suba del 27,6% en los primeros ocho meses del año, mientras que la inflación en ese período alcanzó el 19,5%.
El crecimiento de los sueldos en agosto se explicó por los incrementos del 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y 6% en el sector privado no registrado.
En la comparación interanual, el índice mostró un avance del 49,6%, con un aumento del 36,1% en el sector privado registrado, 38,8% en el público y un notable 129,9% en el sector privado no registrado, que aún presenta un rezago de cinco meses en su medición, según la metodología del INDEC.
Con estos resultados, el organismo destacó que los salarios mantuvieron una evolución positiva respecto a la inflación, especialmente en el segmento de trabajadores informales, que mostró señales de recuperación tras varios meses de estancamiento.