Los reclamos del SAV 147 se canalizarán por Mi Paraná hasta el martes 30
La Municipalidad de Paraná informó que hasta el martes 30 de diciembre el Servicio de Atención al Vecino (SAV 147) no prestará atención telefónica, debido a trabajos programados que se realizan en el sistema. Para garantizar la continuidad del servicio, se habilitó de manera exclusiva un canal online para la recepción de consultas y reclamos.
Durante este período, todas las gestiones deberán realizarse a través del portal ciudadano Mi Paraná, donde los vecinos podrán cargar reclamos, consultas y solicitudes de forma habitual, y efectuar el seguimiento correspondiente desde la sección “Mis Reclamos”.
El SAV 147 es el sistema municipal destinado a la atención de trámites, servicios, información general de la ciudad y la recepción de reclamos vinculados a servicios municipales y al cuidado del patrimonio público. Desde el Municipio aclararon que, aun utilizando la plataforma digital, cada gestión mantiene su número de reclamo, lo que permite realizar un seguimiento tanto durante este período como una vez restablecida la atención telefónica.
Desde la comuna agradecieron la comprensión de la ciudadanía y recordaron la importancia de utilizar los canales disponibles hasta la normalización del servicio.