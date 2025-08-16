Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba
La espera terminó: Los Pumas vuelven al ruedo por los puntos y lo harán frente a un desafío enorme. Este sábado, el seleccionado argentino se medirá con los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el debut de ambos en el Rugby Championship 2025.
El encuentro se disputará desde las 18:10 y contará con transmisión de Disney+ y ESPN 2.
Cómo llegan Los Pumas y los All Blacks
Argentina tuvo una ventana de julio con altibajos: sufrió dos derrotas ante Inglaterra, pero cerró con un triunfo frente a Uruguay. El gran motivo de ilusión es el histórico éxito sobre los British & Irish Lions en Dublín, en la previa de la serie con los británicos y del test rioplatense.
Nueva Zelanda, en cambio, llega con confianza tras barrer a Francia en Oceanía con un contundente 3-0. De todas formas, el equipo europeo presentó una formación alternativa y solo compitió de igual a igual en el primer duelo.
Este debut tendrá un condimento especial para los neozelandeses: será la primera vez desde 2012 que jueguen dos partidos seguidos en Argentina por el Rugby Championship. Algo similar no ocurría desde 1991, cuando ganaron dos veces en Vélez. Justamente, allí se disputará la revancha el próximo sábado.
El desafío: cortar la sequía en casa
Los Pumas buscarán hacer historia: nunca le ganaron a los All Blacks en suelo argentino. En 16 encuentros como locales, registran un solo empate, aquel inolvidable 21-21 en Ferro en 1985. El resto fueron todas victorias neozelandesas.
Sin embargo, el presente invita a soñar. En los últimos cuatro años, Argentina venció tres veces a los hombres de negro, aunque siempre como visitante: Parramatta (2020), Christchurch (2022) y Wellington (2024).
Los antecedentes: dominio de Nueva Zelanda, pero con señales de cambio
El historial muestra una clara superioridad de los All Blacks: ganaron 39 de los 43 partidos jugados. Los Pumas suman tres triunfos y un empate. Por el Rugby Championship, será el duelo número 24, con 20 victorias para Nueva Zelanda y tres para Argentina.
Córdoba volverá a recibir al seleccionado tras 11 años de ausencia. Será la sexta vez que la provincia mediterránea albergue a Los Pumas; la última había sido en 2014 frente a Escocia.
Formaciones confirmadas
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.
All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan. Entrenador: Scott Robertson.
Árbitro: Pierre Brousset (Francia).
TMO: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).
Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.
Hora: 18:10.
TV: ESPN 2 y Disney+.
La agenda de Los Pumas en el Rugby Championship 2025
- Sábado 16 agosto: Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) – 18:10
- Sábado 23 agosto: Los Pumas vs All Blacks (Estadio de Vélez, Buenos Aires) – 18:10
- Sábado 6 septiembre: Australia vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville) – 1:45
- Sábado 13 septiembre: Australia vs Los Pumas (Allianz Stadium, Sydney) – 1:15
- Sábado 27 septiembre: Sudáfrica vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban) – 11:00
- Sábado 4 octubre: Los Pumas vs Sudáfrica (Twickenham, Londres) – 11:00