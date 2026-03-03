Los padres de 211.000 chicos dejaron de cobrar la Asignación por hijo ante la pérdida de empleo registrado
Por las cesantías y desvinculaciones laborales de trabajadores registrados, en un año los padres de 211.374 chicos menores de edad dejaron de cobrar la Asignación Familiar por Hijo (AFH). Los datos son oficiales, de la Subsecretaría de Seguridad Social, y comprenden los 12 meses que van de noviembre 2024 a igual mes de 2025.
Los trabajadores registrados con hijos menores o discapacitados tienen derecho al cobro de la AFH. Y los padres desocupados o con ocupaciones informales al cobro de la AUH (Asignación Universal por Hijo), en ambos casos bajo ciertas condiciones y requisitos.
En marzo, la Asignación Familiar por Hijo ronda entre $ 13.980 y $ 66.414, según los ingresos, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $ 132.914.
En noviembre 2024 se realizaron 3.694.373 pagos de la AFH, mientras que en noviembre 2025 ese número descendió a 3.550.707. En tanto, la AUH que corresponde a trabajadores informales disminuyó de 4.143.651 a 4.119.099 entre esos 12 meses.
El Informe oficial señala que en noviembre de 2025, el régimen de Asignaciones Familiares: alcanzó a 9,4 millones de beneficiarios, que comprenden niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad, personas gestantes y cónyuges de pasivos. De este total, 8,3 millones corresponden a Asignaciones por Hijo.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se destaca como la prestación con mayor cantidad de beneficiarios, con 4,1 millones de personas, seguida por la asignación por hijo para trabajadores en relación de dependencia, que alcanza a 2,9 millones.
En relación a las prestaciones que cubren contingencias distintas a la de tener hijos a cargo, agrupadas bajo la categoría “Otras prestaciones”, los cónyuges de pasivos concentran la mayor cantidad de beneficiarios, con 939.577 personas, seguidos por las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social, que ascienden a 62.144 personas.
En términos interanuales, las asignaciones por hijo registraron una reducción de 211.374 beneficiarios, lo que representa una caída del 2,5%.
Esta disminución se explica principalmente por la baja en la cantidad de beneficiarios de la asignación por hijo para trabajadores en relación de dependencia, con 151.762 personas menos (-5%), seguida por la reducción en las asignaciones por hijo de jubilados y pensionados (pasivos), que disminuyeron en 43.156 prestaciones (-6%), y por la AUH, que evidenció una caída interanual de 24.552 casos.
En contraste, las asignaciones por hijo correspondientes a trabajadores monotributistas mostraron un incremento de 15.878 beneficiarios, equivalente a una variación positiva del 2,7%.
La percepción de la AFH para los trabajadores con aportes a la Seguridad Social depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que para el mes de marzo tiene un tope máximo de $ 5.445.190 pero siempre que uno de los padres no perciba más de $ 2.722.595. Esos valores, como los importes de las Asignaciones, se ajustan por la movilidad previsional.
Quienes superan esos topes pueden deducir de la base imponible del impuesto a las Ganancias por cada hijo declarado ante la ARCA (ex-AFIP).