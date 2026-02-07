Los Nocheros cerraron la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate ante una multitud en Paraná
Paraná vivió una celebración de música, baile, encuentro y emoción en la primera jornada de la 35º Fiesta Nacional del Mate, organizada por la Municipalidad de Paraná con entrada libre y gratuita. Miles de personas se congregaron a la vera del río para disfrutar de los espectáculos en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez, donde brillaron Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Coti, el Gran Ensamble Paraná y artistas entrerrianos surgidos del Premate.
Una multitud de paranaenses y turistas participaron de recitales en vivo, danzas, gastronomía, ferias y actividades recreativas con el mate como símbolo de identidad y encuentro.
“Una fiesta que florece, que es muy sentida por los paranaenses, que creció desde un barrio hasta convertirse en una fiesta nacional”, expresó la intendenta Rosario Romero, quien destacó el carácter familiar del evento: “Es una fiesta de la familia con excelentes artistas de Paraná, la provincia y de nuestro país”.
El viceintendente David Cáceres señaló: “Es una fiesta propiedad de todos, a disfrutarla”. En tanto, el jefe de Gabinete Santiago Halle remarcó: “Es mucho más que un evento musical, hay feriantes, clubes en el patio gastronómico, artistas en escena, mucho trabajo”.
El público ovacionó a cada artista. Marcos Teruel, de Los Nocheros, expresó: “Es muy lindo compartir la experiencia de una canción”. Raly Barrionuevo se mostró emocionado y Coti celebró su participación ante el masivo público.
El Gran Ensamble Paraná interpretó el cancionero popular de la ciudad y la provincia, con un cierre memorable junto a “Canción de Puerto Sánchez”. También tuvieron un momento destacado los ganadores del Premate, bailarines y músicos de distintas localidades entrerrianas que llevaron una impronta federal al escenario principal.
Miles de vecinos y visitantes de ciudades como Nogoyá, Santa Fe, Diamante, Chajarí, Victoria, Bovril, Cerrito y hasta de Uruguay acompañaron la jornada. El predio volvió a contar con un sector preferencial cercano al escenario, espacio gastronómico y sanitarios exclusivos.
Participación de clubes y economía circular
Más de 40 clubes de Paraná estuvieron a cargo de la gastronomía, ofreciendo comidas y bebidas a precios accesibles. Representantes de clubes como Neuquén y Talleres valoraron la oportunidad como una experiencia positiva y generadora de trabajo conjunto.
Actividades para todas las edades
Las infancias disfrutaron del Matecito, con espectáculos lúdicos y musicales. Las juventudes colmaron el escenario Pariente del Mar, con propuestas de bandas y artistas urbanos. Además, ArteMate sumó un espacio para artes visuales y literatura.
Concurso de cebadores y espacio Mateando
Se realizó la final del tradicional Concurso de Cebadores, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad. Ana Brugo resultó ganadora del viaje a Río de Janeiro.
En la Sala Mayo se desarrolla Mateando, con más de 50 emprendedores, artesanos y yerbateros, además de charlas y rondas de negocios. La propuesta continúa hasta el domingo 8 de febrero.
Operativo y organización
El predio cuenta con puestos sanitarios, hidratación, personal médico, ambulancias, bomberos y un operativo de seguridad conjunto con la Policía y Prefectura.
Autoridades provinciales, intendentes de distintas localidades, legisladores y funcionarios acompañaron la jornada.
Día 2
El sábado 7 de febrero será el cierre de la fiesta con los shows de Lali, Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y más artistas del Premate.