Los Municipios de Paraná y Villa Urquiza refrendaron acuerdos recíprocos
La intendenta Rosario Romero y el intendente Manuel Tennen firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los empleados municipales de Paraná acceder al sector de playa y camping de Villa Urquiza con un 50% de descuento. Busca fomentar el intercambio cultural y deportivo entre ambas localidades.
“Nuestros empleados municipales podrán hacer uso del camping de Villa Urquiza con un descuento del 50% del valor”, indicó la intendenta Rosario Romero luego de la rúbrica realizada en su despacho. También agregó que el propósito es “establecer un marco de acuerdos recíprocos en que pueda haber un intercambio cultural, deportivo, y en ese sentido los municipios trabajamos para que salga todo bien”, expresó.
Por su lado, Manuel Tennen remarcó la importancia del acuerdo y destacó las bondades de Villa Urquiza. “Para mí es un placer y un gusto enorme estar compartiendo con Rosario Romero este momento importante para los municipios tanto de Paraná como de Villa Urquiza”, manifestó.
Al referirse al camping de Villa Urquiza, Tennen remarcó: “tenemos playa extensa y camping, con alrededor de 250 parrillas para disfrutar de los fines de semana, junto con los quinchos y los sanitarios que hemos reparado”, detalló.
Uno de los principales puntos del mencionado convenio establece otorgar a los empleados municipales de Paraná y a su grupo familiar primario un descuento del cincuenta por ciento (50%) sobre la tarifa vigente para el ingreso al sector de playa y camping de la localidad de Villa Urquiza.
Para acceder a esos beneficios, el empleado municipal de Paraná debe acreditar tal condición mediante recibo de sueldo, credencial identificatoria y/o documento nacional de identidad. El presente convenio entra en vigencia a partir de la firma del mismo y tiene una duración de un año, prorrogable automáticamente por igual período.