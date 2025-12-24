Los Milei pasarán la Navidad en la Quinta de Olivos
El presidente Javier Milei pasará la Navidad en la quinta de Olivos, con la atención puesta en la sesión del viernes en la Cámara de Senadores, donde se tratará el Presupuesto 2026 y el oficialismo necesita obtener la media sanción restante para lograr su aprobación definitiva.
La festividad cristiana no ocupa un lugar central en la agenda personal del mandatario, quien atraviesa la fecha como un día más, en línea con su inclinación por convertirse al judaísmo, un proceso que ha señalado que concretará una vez finalizado su mandato presidencial.
De este modo, Milei permanecerá en Olivos, tal como lo hizo el año pasado, aunque en aquella oportunidad estuvo acompañado por su entonces pareja, Amalia “Yuyito” González. En esta ocasión, podría sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien en las fiestas de diciembre de 2024 las compartió con sus padres, Norberto Milei y Alicia Lucich.
A través de su cuenta de X, el Presidente compartió un posteo del dibujante Nik, creador de Gaturro, en el que se resaltó el vínculo con su hermana. La publicación incluyó una imagen de ambos junto a un árbol de Navidad y el mensaje: “Javier Milei y su hermana Karina. Juntos en esta Navidad y TODA LA VIDA. El lazo inquebrantable con los que AMAMOS es PARA SIEMPRE. Para la eternidad. Feliz Navidad”.
Superadas Nochebuena y Navidad, el Poder Ejecutivo concentrará todos sus esfuerzos en el desafío legislativo del viernes, cuando el Senado trate la previsión presupuestaria para 2026, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La principal apuesta del oficialismo es que el proyecto no sufra modificaciones, para evitar que vuelva a la cámara de origen y se retrase su sanción. Por estas horas, en distintos despachos de Balcarce 50 predomina el optimismo: aseguran contar con más de 40 votos afirmativos.
En paralelo, la mesa política evalúa trasladarse al Senado ese mismo viernes para seguir de cerca la sesión y evitar traspiés como los registrados durante el debate en Diputados.
Asimismo, un funcionario de alto rango confirmó que el Presidente no se tomará vacaciones y permanecerá los primeros días de enero en la residencia de Olivos. En reiteradas oportunidades, Milei se ha definido como workaholic, y durante el mes alternará su actividad entre la quinta presidencial y la Casa Rosada.