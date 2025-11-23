Los jugadores de Estudiantes de La Plata le dieron la espalda al campeón, Rosario Central
La AFA ordenó que el plantel de Estudiantes de La Plata honre al nuevo campeón (designado…) del fútbol argentino, Rosario Central. Los jugadores del “Pincha” respetaron la orden e hicieron el pasillo o túnel para los “Canallas”, aunque, formados de espalda a quienes pasaron por él. El país dividido. Hay quienes avalan la actitud, otros lo conciben una vergüenza, un papelón y una falta de respeto entre colegas.
IMAGEN HISTÓRICA: ESTUDIANTES LE HIZO PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL… ¡¡DE ESPALDAS!! pic.twitter.com/2sjdCR099m
— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
La decisión la había dado a conocer en la previa el propio Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA. El también tesorero de la institución de calle Viamonte comunicó la orden y agregó un mensaje contundente contra el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. “Qué 2026 te/nos espera!!. Cuidate mucho boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento, que establece el ente rector, la Asociación del Fútbol Argentino. En Fin”, señaló a través de X adjuntada con la resolución oficial.
⛔️ ESTUDIANTES DE LA PLATA LE HIZO EL PASILLO ¡DE ESPALDAS! A ROSARIO CENTRAL.
Una de las imágenes del año.pic.twitter.com/YvSr4t2ceX
— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2025
El comunicado que emitió la AFA estuvo dirigido a Rosario Central y Estudiantes de La Plata, con fecha del viernes 21 de noviembre.
En el mismo se informó que “tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la Liga Profesional de Fútbol” el partido entre Central y Estudiantes tendrá su pasillo. “En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores y niños escolta”, señaló la carta.
EL PASILLO DE ESTUDIANTES
Los jugadores de Estudiantes mostraron su descontento tras ser forzados a hacerle un pasillo a Central. A modo de protesta, se dieron vuelta mientras pasaban sus colegas canallas.
Cadena 3 Rosario FM 100.1
https://t.co/Kvimjk90mn pic.twitter.com/TIrnwFqPKK
— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 23, 2025
El motivo de este reconocimiento es “para recibir al recientemente designado Campeón de la Liga 2025” e instruye a los directores de partido a coordinar la mencionada acción entre ambos equipos.
El club presidido por Juan Sebastián Verón publicó en la previa en sus redes sociales el siguiente comunicado: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″.
El mensaje contradijo abiertamente la información difundida tanto por la Liga Profesional como por la AFA.