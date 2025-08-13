Maran Suites & Towers

Los Juegos Culturales Entrerrianos siguen recorriendo la provincia

Redacción | 13/08/2025 | Cultura, Entre Ríos | No hay comentarios

La localidad de Alcaraz fue sede en los últimos días de una nueva instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, que reunió a más de 600 gurises de toda la provincia en distintas disciplinas artísticas. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.

En la Región 3, participaron representantes de Alcaraz, Santa Elena, La Paz, San Gustavo, San José de Feliciano y Bovril. El cronograma continuará el 15 de agosto en Cerrito (Región 5), el 23 de agosto en Villa Elisa (Región 2) y el 30 de agosto en Rosario del Tala (Región 1). Previamente, San Jaime fue sede de la instancia regional de la Región 4, con la participación de San Salvador, Concordia y Federación.

Las disciplinas en competencia incluyen canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto, danza individual, danza en pareja, teatro unipersonal, teatro grupal, historieta, payada y conjunto musical.

Instancias locales

Desde fines de junio y durante todo julio, se llevaron adelante las instancias locales en distintas localidades, en coordinación con áreas municipales de cultura, bibliotecas populares, centros culturales y escuelas. Esta articulación permitió una amplia y diversa participación de adolescentes de 12 a 18 años.

El certamen, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. En 2025, la temática es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.

