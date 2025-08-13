Los Juegos Culturales Entrerrianos siguen recorriendo la provincia
La localidad de Alcaraz fue sede en los últimos días de una nueva instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, que reunió a más de 600 gurises de toda la provincia en distintas disciplinas artísticas. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.
En la Región 3, participaron representantes de Alcaraz, Santa Elena, La Paz, San Gustavo, San José de Feliciano y Bovril. El cronograma continuará el 15 de agosto en Cerrito (Región 5), el 23 de agosto en Villa Elisa (Región 2) y el 30 de agosto en Rosario del Tala (Región 1). Previamente, San Jaime fue sede de la instancia regional de la Región 4, con la participación de San Salvador, Concordia y Federación.
Las disciplinas en competencia incluyen canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto, danza individual, danza en pareja, teatro unipersonal, teatro grupal, historieta, payada y conjunto musical.
Instancias locales
Desde fines de junio y durante todo julio, se llevaron adelante las instancias locales en distintas localidades, en coordinación con áreas municipales de cultura, bibliotecas populares, centros culturales y escuelas. Esta articulación permitió una amplia y diversa participación de adolescentes de 12 a 18 años.
El certamen, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. En 2025, la temática es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.