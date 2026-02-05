“Los jóvenes no quieren 35 días de vacaciones”: el argumento de Cordero para defender la reforma
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, volvió a defender este jueves la reforma laboral y afirmó que el proyecto fue trabajado “en una mesa de diálogo donde estaba la CGT”, por lo que desestimó las marchas anunciadas por la central obrera para los próximos días. “Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente”, sostuvo.
Para Cordero, las movilizaciones y manifestaciones son “costumbres que las personas ya no ven con buenos ojos” y remarcó que “cada uno es responsable de los actos que hace frente a la sociedad”, porque “sino uno después reclama derechos fantásticos que no tiene nadie”.
La CGT y otras organizaciones gremiales, como la CTA, anunciaron manifestaciones en todo el país para el miércoles 11 de febrero, con epicentro frente al Congreso de la Nación, donde ese día el Senado tratará el proyecto.
El funcionario destacó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió que con la reforma “no se quite ningún derecho esencial”, y aseguró que, tras su aprobación, seguirán existiendo las vacaciones pagas, aunque “ahora van a poder partirlas”.
“Los jóvenes ya no se quieren ir de vacaciones 35 días”, afirmó. También señaló que con la reforma “el aguinaldo no se toca en lo más mínimo”.
Sobre las indemnizaciones, precisó: “Las indemnizaciones serán de 1 mes de sueldo por año de servicio, van a quedar perfectamente aclaradas. El mes se toma en base a la mejor remuneración anual”.
Además, explicó que actualmente “el empleador no tiene la plata para pagarle al empleado”, y que con la reforma “va a haber un fondo que pueda ser usado para eso”.
Por último, mencionó la idea de un “salario dinámico”, que sería “por encima de lo que se cobra. El empleador va a decir ‘me fue bien este mes, te pago un premio’, sin necesidad de que quede para siempre”.
“Todo es positivo en la reforma laboral”, concluyó.