Los F-16 comprados a Dinamarca hicieron sus primeros vuelos de prueba en Córdoba
Los aviones caza F-16 que el Gobierno argentino compró a Dinamarca comenzaron a rodar y despegar por las pistas de la base de la Fuerza Aérea en Río Cuarto, donde los pilotos reciben instrucción de una empresa especializada y este viernes realizaron sus primeros vuelos de prueba.
Según destacaron las autoridades del área, las aeronaves que forman parte del Sistema de Armas de la Fuerza Aérea iniciaron esta tarde su actividad de vuelo en Argentina, hecho que marca, para la conducción militar, “un nuevo hito en la evolución de la defensa aeroespacial”.
El Programa de Entrenamiento para Pilotos Argentinos, a cargo de la empresa norteamericana Top Aces, se desarrolla en el Área Material Río IV, en la localidad cordobesa de Las Higueras, en las inmediaciones del aeropuerto y en sectores de vuelo de uso militar acordados previamente con las autoridades civiles de aviación.
La firma, especializada en entrenamiento táctico avanzado, realiza el acompañamiento técnico a los pilotos argentinos para “garantizar y fortalecer los estándares operativos y de seguridad necesarios en esta fase”, informó la Fuerza Aérea en un comunicado oficial.
El Programa F-16 no solo incluye la incorporación de las aeronaves, sino que también contempla la capacitación del personal, la adecuación de la infraestructura y la actualización de la doctrina necesaria para alcanzar la Capacitación Operativa Final.
En ese marco, la Fuerza Aérea subrayó que el comienzo de estas operaciones “representa un paso fundamental en la consolidación de nuevas capacidades estratégicas y en la evolución de la defensa aeroespacial” en el país.
Por su parte, la empresa Top Aces indicó en sus redes sociales que fue adjudicataria de un contrato plurianual de 33,2 millones de dólares para impartir formación de pilotos de F-16 en el país, desde el nivel básico hasta el de piloto instructor, en apoyo de la Fuerza Aérea Argentina.
Según precisó la compañía, este programa, implementado en Argentina, “acelerará la transición de la Fuerza Aérea Argentina a las operaciones con F-16 a medida que sus nuevos aviones lleguen desde Dinamarca”, proporcionando “una solución de entrenamiento rentable y operativamente relevante, alineada con los objetivos de defensa nacional”.