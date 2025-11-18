Los Espacios de Primera Infancia municipales realizan sus muestras de fin de año
Los Espacios de Primera Infancia (EPI) municipales iniciaron esta semana sus muestras de fin de año, una instancia que pone en valor el trabajo desarrollado durante todo el ciclo lectivo. Este martes fue el turno del EPI San Pablo, donde las infancias, sus familias y el equipo docente participaron de la presentación de actividades realizadas en el Jardín Maternal del barrio El Morro. Hubo demostraciones de actividades físicas, una exposición de arte, trabajos de jardinería y otras producciones elaboradas por los niños y niñas.
Durante la jornada se exhibieron las propuestas trabajadas por los chicos y chicas de 45 días a 3 años, quienes asisten diariamente al establecimiento. También participaron las familias de los más de 40 alumnos, compartiendo un cierre comunitario del año escolar.
La directora del espacio, Alejandra Martínez, destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible cada avance:
“Nosotros nos sentimos muy contentos por haber trabajado así todo el año. Es un año de mucho esfuerzo, de mucha dedicación por parte del personal y también de las familias, que son parte fundamental de este jardín. Todo lo que se ha logrado es gracias al trabajo en conjunto. El jardín pudo participar de muchos programas, como salud bucodental, nutrición y alimentación saludable. También tuvimos muchas capacitaciones, tanto para el personal como para las familias. Fue un año de mucho aprendizaje y terminamos felices”.
Cada sala contó con un espacio de exposición, además de un sector común destinado a mostrar las destrezas físicas adquiridas junto a los docentes especializados. Al finalizar, se compartió una merienda entre todas las familias.
La Municipalidad sostuvo a lo largo del año diversas políticas de capacitación para el personal docente y no docente, junto con acciones de promoción de hábitos saludables, como buena alimentación y cuidado de la salud bucal, destinadas a niños, niñas y sus familias.
Las muestras continuarán en los próximos días en los distintos espacios municipales, con un mismo propósito: celebrar los avances, fortalecer los vínculos y acompañar las primeras experiencias educativas de la niñez paranaense.