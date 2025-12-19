Los dos primeros días del paro de controladores aéreos afectaron a más de 40.000 personas
Tras los dos primeros días de paro de controladores aéreos, con más de 40.000 pasajeros afectados, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó que avanzará con el cronograma de protestas que causará complicaciones en los viajes previos a la Nochebuena y Navidad.
Los paros volverán el próximo martes, cuando no saldrán vuelos nacionales entre las 19 y las 22. Nuevamente, como ocurrió tanto miércoles como jueves, en el Aeroparque porteño la protesta se cumplirá solo durante las dos primeras horas. Pero como es el día previo a la Nochebuena, se esperan más complicaciones ya que aumenta la demanda de pasajeros que viajan para pasar las Fiestas en familia.
El jueves, el Gobierno presentó una denuncia contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La presentación no fue contra las medidas de fuerza en sí, sino por el riesgo operativo que se generó durante la protesta.
La medida de fuerza del jueves se cumplió de 16 a 19. Y el miércoles había sido durante la mañana. Según estimaciones oficiales, la protesta del miércoles afectó a unos 26 mil pasajeros de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart. Mientras que la del jueves rondó los 21.500.
Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo Daniel Rafecas, según confirmaron fuentes oficiales.
La compañía realizó la presentación por la colocación de carteles y banderas de gran porte en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, entre otras terminales del país, en el marco de la protesta.
La EANA argumenta que esto atentó contra la seguridad de las operaciones aéreas, contemplando un eventual desprendimiento que afecte a los aviones y ponga en riesgo los vuelos, además de la integridad de los equipos.
“La colocación de dicha bandera en las torres citadas, no sólo obstaculiza la normal labor sino también, el peligro que ello puede ocasionar a terceros en el caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación, poniendo en inminente riesgo la seguridad operacional y/o la seguridad de otros operadores que brindan servicios, toda vez que si el elemento flameante se desprende y es absorbido por una turbina de una avión, podría generar un daño de gran envergadura estando en riesgo un bien jurídico tutelado contra la vida de los pasajeros y su tripulación, como así también, los daños materiales que ello podrían traer aparejado”, detalla la presentación judicial.
Desde Aerolíneas Argentinas informaron que durante la jornada del jueves hubo al menos 61 vuelos con cambio de horario de salida: 48 demoras y 13 adelantamientos, que perjudicaron a 9.063 pasajeros.
Flybondi detalló que reprogramaron 46 vuelos y cancelaron 4, lo que perjudicó a 8.415 personas que tenían previsto viajar.
En tanto que, desde JetSmart informaron que entre miércoles y jueves hubo más de 8.300 pasajeros con cambio en sus horarios de vuelo, y ninguna cancelación.
Cuándo sigue el paro
Martes 23 de diciembre: no saldrán vuelos nacionales entre las 19 y las 22. Nuevamente, se hará una excepción en el Aeroparque porteño, donde la protesta se cumplirá solo durante las dos primeras horas.
Sábado 27 de diciembre: habrá un paro entre las 14 y las 17 que afectará a los vuelos con destino internacional.
Lunes 29 de diciembre: una medida de fuerza entre las 8 y las 11 afectará a todos los despegues, tanto nacionales como internacionales.