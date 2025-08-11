Los docentes universitarios nacionales paran en reclamo de mejores salarios y presupuesto
Desde el lunes 11 al viernes 15 de agosto, protesta la docencia universitaria argentina lo cual incluye paro de actividades a lo largo y ancho de todo el país. La medida se toma luego de la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de financiamiento universitario y la advertencia presidencial de un nuevo veto.
La semana de medidas fue oficializada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU, en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología. El pasado miércoles, el Congreso también avanzó en la declaración de emergencia del sector científico.
El gremio docente enmarca la demanda salarial luego de que el Poder Ejecutivo establezca, de forma unilateral, aumentos para el sector docente universitario de 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre.
En su reclamo, consideran estos incrementos insuficientes citando las últimas cifras oficiales, que indican una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.
Cada una de las universidades nacionales retomará las actividades áulicas en distintas fechas y con diferentes modalidades de reclamo. Por caso, la Universidad de Buenos Aires no iniciará las clases el 11 de agosto pero reiniciará el calendario académico el día siguiente con medidas de protesta, mientras que en la Universidad Nacional de La Plata el cese de tareas se extenderá durante toda la semana.