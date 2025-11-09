Los controladores aéreos convocaron a un plenario nacional de delegados para este martes 11
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que representa a los controladores aéreos, convocó a un plenario nacional de delegados para este martes, donde se resolverá si profundiza las medidas de fuerza en el marco del conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El debate se realizará en un contexto clave, a pocos días del fin de semana largo, cuando se prevé un aumento en el tráfico aéreo. Desde el sindicato no descartan ampliar el alcance del plan de acción sindical si no hay respuestas.
ATEPSA denunció que EANA continúa incumpliendo los compromisos asumidos y advirtió que “la profundización del conflicto es consecuencia directa de la inacción empresarial”.
En un comunicado, la organización señaló que “durante meses, ATEPSA mantuvo una actitud de diálogo y responsabilidad, buscando soluciones que eviten afectar las operaciones de pasajeros; sin embargo, el silencio de la empresa agrava una situación que impacta directamente en los salarios, las condiciones laborales y la estabilidad del personal operativo”.
Cronograma de medidas de fuerza
Hasta el momento, las medidas afectan únicamente a la aviación de carga en horarios nocturnos, entre las 22 y las 6.
El cronograma difundido por ATEPSA establece paros los días 14, 18, 21, 24, 27 y 30 de noviembre, según el calendario interno del gremio.
Durante esas jornadas, no se autorizan despegues de aeronaves destinadas exclusivamente al transporte de carga ni se reciben planes de vuelo en ese horario. Quedan exceptuadas las operaciones vinculadas con servicios humanitarios, sanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.
Reclamos por incumplimientos
El conflicto entre ATEPSA y la empresa estatal EANA se originó tras las paritarias firmadas hace más de dos meses, cuyos compromisos —según el gremio— no fueron cumplidos. Esto derivó en una escalada de protestas que ya afecta la logística aérea de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos en los principales aeropuertos del país.
En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero la falta de avances reactivó las medidas en noviembre. Desde ATEPSA advierten que la ausencia de respuestas afecta la estabilidad laboral y los ingresos del personal.
“Instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, expresó la conducción gremial.
Desde la empresa, en tanto, afirman que el convenio paritario está vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. Sin embargo, el sindicato insiste en que persisten demoras en la aplicación de cláusulas vinculadas a la carrera profesional, las condiciones de servicio y la actualización de funciones.
El plenario nacional convocado para este martes podría definir un endurecimiento del plan de lucha justo antes del fin de semana largo, en un momento de alta demanda de vuelos. Si bien las medidas actuales no afectan los vuelos de pasajeros, una ampliación del conflicto podría impactar en la planificación de operaciones comerciales y en la coordinación de vuelos internacionales.