Los colectivos serán gratuitos en la ciudad Paraná durante las elecciones del domingo
La Municipalidad de Paraná dio a conocer que el servicio de transporte público de la ciudad Paraná será gratuito durante este domingo 26 de octubre en el que se desarrollarán las Elecciones Legislativas 2025.
Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones para elegir diputados y senadores nacionales. La Municipalidad de Paraná dispuso la gratuidad del servicio de transporte público de pasajeros en el área urbana de la capital provincial durante toda la jornada. La frecuencia será la normal de un día domingo.
Cabe recordar que el transporte urbano comprende las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.