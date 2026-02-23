Los clubes en pie de guerra: amenazan con parar el fútbol por las denuncias contra Tapia y Toviggino
Los clubes de la Primera División solicitaron en forma unánime a la AFA realizar un paro de todas las categorías del fútbol argentino para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, coincidente con el inicio de la novena fecha del Torneo Apertura y la citación a declaración indagatoria para Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por incumplimiento del pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales durante distintos meses de 2024 y 2025.
¿El motivo? “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”, aseguró Fabián Berlanga, el presidente de Vélez, rápidamente repicó por las redes sociales.
La AFA publicó un comunicado oficial en el que confirmó el pedido de los clubes de la máxima categoría durante el encuentro en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza, el cual ahora deberá ser tratado en la reunión del Comité Ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino para terminar de confirmarse. Aunque se descarta que se aprobará y será un mero paso formal.
Berlanga consideró “injusto” lo que ocurre con la conducción del fútbol argentino, luego del encuentro que encabezó el propio presidente Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el secretario Cristian Malaspina. “No entiendo por qué atacar el fútbol así. El fútbol genera trabajo, ahora AFA impulsó la plataforma de streaming. Nosotros manejamos los derechos y no somos avasallados por empresas”, afirmó.
En ese sentido, denunció una persecución contra los principales dirigentes de AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Es injusto lo que está pasando. Quedó demostrado que no tienen nada. Está todo al día. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es muy raro”.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a salir del país desde mañana y hasta el viernes para viajar a Colombia y Brasil donde participará de actividades de la CONMEBOL.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó el pedido de Tapia para viajar y le impuso una caución de cinco millones de pesos como seguro. El magistrado citó a indagatoria a Tapia para el próximo 5 de marzo y le prohibió la salida del país en la causa en la causa por la retención de aportes de la AFA por más de 19 mil millones de pesos.