Los Caputo le dan la bienvenida a Diego Santilli al Gabinete de Las Fuerzas del Cielo
Ni bien se reveló que Diego Santilli fue designado como nuevo ministro del Interior de la Nación, el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de Economía, Luis Caputo, postearon en X (exTwitter), mensajes otorgándole a bienvenida a quien el domingo pasado cosechó una inmensa victoria en las Elecciones Legislativas.
Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli.
Luego que sonara, insistentemente, para este cargo adjudicado hoy al “Nuevo Pelado”, Santiago Caputo afianza su rol de asesor del presidente y el control de las áreas claves que maneja, YPF, SIDE, DGI y Aduana, aunque en esta última repartición la semana pasada “Toto” Caputo nombró a un adjunto.
Felicitaciones y bienvenido @diegosantilli!!
El poder político que acumuló el ministro de Economía, que se quedó con la Cancillería, es otro signo de este tiempo. Emancipado del tutelaje de su sobrino, el jefe del Palacio de Hacienda sueña con ser uno de los vértices de un nuevo triángulo de hierro, junto a Karina y Milei.
Santilli es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional y, principalmente, en el PRO que fundó a principios de este siglo el ex presidente Mauricio Macri. Fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023.
El exvicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del PRO, había encabezado recientemente la lista de La Libertad Avanza en la provincia bonaerense, donde el oficialismo logró revertir resultados previos del kirchnerismo. Su salto al Ejecutivo marca una continuidad en la lógica de “candidaturas testimoniales”: fue electo como diputado, pero con su incorporación al Gabinete queda claro que no asumirá la banca. Ese escenario se asemeja al de Manuel Adorni, quien también ocupará un cargo ejecutivo tras la elección.