“Los audios son falsos”, aseguró Mauricio D’Alessandro, nuevo abogado de Diego Spagnuolo
“Los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla”, dijo este jueves Mauricio D’Alessandro, nuevo abogado de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Py en la que pidió la nulidad de toda la causa.
Tras la audiencia, D’Alessandro habló de la causa: “Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz. Asumí la defensa esta semana y vamos a esperar que se levante el secreto de sumario para poder acceder y analizar los audios”.
Desde el inicio de la causa judicial en agosto pasado, es la primera vez que el ex funcionario hace referencia a los audios en los que habla de un esquema de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados en el que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem, quienes presuntamente retenían el 3% por sobornos.
“Si son falsos, como sostiene mi cliente, fueron manipulados por inteligencia artificial o manipulados para que no se conozca el contexto”, dijo D’Alessandro en la audiencia. Inclusive hablo de posible espionaje ilegal con ramificaciones en el extranjero. Por eso, la defensa pidió la nulidad de la causa porque entendió que se violo la intimidad de Spagnuolo en la grabación de esos audios.
El fiscal federal Franco Picardi pidió que se rechace el pedido de anular la causa. Sostuvo que: “A los audios no se le dio un valor probatorio” y que en el expediente hay otros elementos que dieron inicio a la investigación. Uno de ellos fue el decreto del presidente de la Nación, Javier Milei, que cesó en su cargo a Spagnuolo cuando se conocieron los audios.
“Spagnuolo fue echado y no dijo que en los audios se usó inteligencia artificial. Cuanto menos llama la atención”, respondió el fiscal en la audiencia y agregó que “no hay una sola prueba evidencia que demuestre que Spagnuolo sufrió espionaje ilegal”.