Lorenzetti afirmó que Cristina Kirchner “no es una presa política” y advirtió sobre los riesgos del autoritarismo
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “no es una presa política”, descartó que haya existido persecución judicial en la Causa Vialidad y alertó sobre el avance de discursos autoritarios cuando la democracia “pierde eficacia”.
En declaraciones a A24, el magistrado afirmó que “es difícil decir que fue una persecución” el juicio que terminó con la condena y prisión domiciliaria de la ex mandataria. “No hay ninguna duda de que no es una presa política”, remarcó.
Lorenzetti explicó que en el expediente “pasaron entre 19 y 20 jueces y la mayoría fueron nombrados durante el kirchnerismo”, por lo que –según dijo– “nadie puso un juez para perseguir a alguien”. También indicó que la causa atravesó “distintas instancias y distintos jueces” sin que hubiera “disidencias importantes sobre el fondo”.
El ministro de la Corte sostuvo además que “casi todas las investigaciones en las megacausas fracasaron”, citando como ejemplos los casos AMIA, Embajada de Israel y la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde –según planteó– hubo graves fallas procesales.
También señaló que la Justicia debe centrarse en evitar la impunidad y pidió “armar un proceso adecuado” para causas con cientos de imputados.
En un diagnóstico político más amplio, Lorenzetti sostuvo que es necesario “recuperar la democracia como sistema eficaz para resolver los problemas de la gente”, ya que de lo contrario “llegan los autoritarismos que prometen resultados saltándose las instituciones”.
Advirtió que el crecimiento global de la desigualdad alimenta la desilusión ciudadana y favorece el avance de discursos totalitarios. “La clase política está perdiendo elecciones en todo el mundo porque la gente no va a votar. Se gana con minorías y la dirigencia perdió la idea de transformar la realidad”, subrayó.
Si bien se mostró a favor de “reformar las instituciones para que sirvan a la población”, rechazó una reforma constitucional. “Yo no tocaría la Constitución. Cada vez que lo hacemos podemos hacer un desastre. Ahí están los grandes lineamientos de la identidad argentina”, afirmó.
Finalmente, expresó preocupación por los sistemas de vigilancia contemporáneos: “Hoy no me preocupan los golpes de Estado. Me preocupa el control social, porque somos felizmente dominados: entregamos voluntariamente nuestra información a las redes sociales”.