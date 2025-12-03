Lorena Villaverde, entre el Senado que no fue y los fueros que sí son
La rionegrina Lorena Villaverde, involucrada en un escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico y una causa penal en Estados Unidos, puso a disposición su renuncia a la banca de senadora que había obtenido en octubre pasado. Sin embargo, como aún le restan dos años de mandato en Diputados, mantendrá su lugar en la Cámara baja.
Señor Presidente:— Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025
Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv
“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar el proyecto de cambio”, expresó la legisladora en su cuenta de X. Afirmó asimismo que no permitirá que la utilicen “como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”.
“Porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”, anunció, luego de haber confirmado este martes que continuará en la Cámara de Diputados.
Villaverde había obtenido la banca por la minoría en el Senado representando a La Libertad Avanza, pero la semana pasada no pudo jurar —mientras que los otros 23 senadores electos sí lo hicieron— debido a que el propio bloque oficialista pidió que su diploma fuera remitido nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para un análisis más exhaustivo.