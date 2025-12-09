Lollapalooza Argentina 2026: Sideshows confirmados con DJO, Ruel, Blood Orange y más
La fiesta de Lollapalooza Argentina 2026 está cada vez más cerca y los fanáticos del festival tendrán una serie de sideshows -recitales en formatos más íntimos, en locaciones más pequeñas- para disfrutar de tus artistas favoritos más de cerca en los días previos y posteriores al mega evento principal. Esta vez la propuesta es irresistible con conciertos de DJO, Ruel, Blood Orange, Royel Otis, TV Girl y Men I Trust.
Fiel a su costumbre, la cita será nuevamente en el Hipódromo de San Isidro, en esta ocasión durante el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, donde grandes talentos de todo el mundo dirán presentes en una grilla encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Doechii, Lorde Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
Cada una de estas fechas es una oportunidad distinta para conectar con la música desde otro lugar: sin pantallas gigantes, sin multitudes inmensas, con los artistas a solo metros de distancia. Un plan perfecto para extender la energía del festival más allá del predio, y hacer que marzo se convierta en un mes inolvidable para la música en Buenos Aires.
Los fans de estos artistas, que son de los más esperados del line-up, podrán asegurarse tener una experiencia cercana con ellos, con setlists más extendidas y una conexión única que sólo un verdadero seguidor podrá comprender. Todos estos conciertos se realizarán entre el 11 y el 17 de marzo.
Uno a uno, las fechas de los sideshows
El miércoles 11 de marzo la acción despegará junto a DJO -el proyecto musical de Joe Keery, actor de Stranger Things- en el Teatro Vorterix, con su propuesta a pura psicodelia moderna.
Por otro lado, el jueves 12 de marzo será una jornada poderosa para entrar en calor con dos shows simultáneos: Royel Otis desplegará su indie-pop contagioso en Niceto Club y TV Girl llevará su pop lo-fi y dreampop de culto al Teatro Vorterix.
La semana siguiente al finde en el Hipódromo, todavía quedarán muchas emociones por vivir con un poco más de Lollapalooza: el lunes 16 de marzo, el nuevo it-boy del pop Ruel llevará su sonido luminoso al Teatro Vorterix, mientras que la reconocida banda canadiense Men I Trust hará vibrar a Niceto Club con su elegante dream pop.
Por último, para cerrar otra edición a lo grande, el británico Blood Orange tendrá su recital en formato más íntimo el martes 17 de marzo en el Teatro Vorterix en lo que promete ser una noche muy requerida para vivir su magia de R&B experimental e indie más de cerca.
Cómo y cuándo conseguir las entradas para los sideshows
Todas las entradas para los Sideshows de Lollapalooza Argentina 2026 estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar Desde el 10 de diciembre se podrán conseguir en preventa exclusiva para miembros Lolla Fam, a partir de las 10:00.
Luego, ese mismo día pero recién a las 13, se abrirá una preventa exclusiva para clientes Santander American Express, quienes también tendrán el beneficio de comprar los tickets en 6 cuotas sin interés.
Finalmente, la venta general con todos los medios de pago comenzará el 11 de diciembre a las 13:00 horas.