Lo que no se habla… El Gobierno dio otro paso oscuro en la licitación de la Hidrovía
Casi sin repercusión pública y en medio de la agenda cargada del Congreso, el Gobierno dio un paso clave en el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía. La medida quedó opacada por el extenso debate del Presupuesto 2026 en Diputados y los preparativos para el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado.
En la edición del Boletín Oficial de este miércoles 17 de diciembre, se publicó la Resolución 66/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). A través de esa norma, el Ejecutivo dio por finalizada la etapa de revisión de observaciones y objeciones técnicas y jurídicas al pliego de bases para la licitación del mantenimiento del tramo argentino de la cuenca Paraguay–Paraná, una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país.
La decisión despertó fuertes críticas de sectores de la oposición que siguen de cerca el proceso. El mantenimiento de los 1.440 kilómetros de la vía navegable involucra intereses económicos de enorme magnitud, ya que por ese corredor fluvial sale al mundo gran parte de la exportación del polo agroindustrial argentino.
Un trámite cuestionado
El legislador del Parlasur, Gabriel Fuks, calificó el procedimiento como “opaco” y cuestionó que la resolución haya sido adoptada “de manera acelerada”. Además, advirtió que las múltiples objeciones al primer pliego formuladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron consideradas solo de forma “burocrática”.
“El Gobierno está abriendo nuevamente a velocidad máxima un proceso licitatorio del que sigue habiendo muchísimas zonas oscuras y difusas”, sostuvo Fuks en diálogo con Tiempo. Y agregó: “Están dando por aprobado el pliego por una supuesta falta de objeciones cuando se presentaron más de cuarenta”.
El dirigente recordó que a comienzos de 2025 fracasó la primera licitación, cuya suspensión se oficializó el 25 de febrero, luego de una ola de cuestionamientos y sospechas sobre un pliego “a medida”. En aquel intento, la única oferta presentada fue la de la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME).
Fuks, quien preside la Subcomisión de Vías Navegables del Parlasur, atribuyó ese resultado tanto a las incoherencias del pliego como a la disputa interempresarial que rodea al negocio del dragado.
La licitación más ambiciosa de la era Milei
La Licitación Nacional e Internacional para la Vía Navegable Troncal busca renovar la concesión por un período de 25 a 30 años, con posibilidad de prórroga. El contrato incluye tareas de dragado, redragado, señalización, relevamiento del lecho y niveles del río, además de servicios de auxilio, salvamento de buques y cuidado de infraestructura. Por su volumen de costos y alcance, se trata del proceso licitatorio más ambicioso desde la llegada de Javier Milei al poder.
Desde su inicio, el proceso estuvo rodeado de recelos políticos y económicos, con lobbies empresariales y pujas geopolíticas entre potencias como Estados Unidos y China, además de intereses de Países Bajos, Bélgica y otros países de la Unión Europea.
Fuks cuestionó que el Gobierno haya dado por cerrado el análisis de impugnaciones en menos de 48 horas, luego de que el plazo para observaciones ciudadanas venciera el domingo 14 de diciembre a las 23:59. Esa instancia había sido ordenada por la PIA e incluyó una audiencia pública, tras advertirse incumplimientos administrativos y de control.
“Lejos de garantizar un debate real y profundo, el Gobierno convirtió una instancia de participación ciudadana en un trámite exprés, vaciándola de contenido”, afirmó el legislador. Y advirtió: “Se está diseñando una concesión a 25 años que mantiene sobrecostos históricos, no reduce tarifas y encarece de manera estructural el comercio exterior argentino”.
En ese sentido, concluyó: “Estamos hablando de la columna vertebral logística de la Argentina y del Mercosur. Un proceso pensado para beneficiar a pocos actores concentrados termina perjudicando a productores, PYMES exportadoras y a la industria nacional. Desde el Parlasur vamos a seguir reclamando un proceso transparente, participativo y alineado con el interés público regional”.
Empresas en carrera y tensiones geopolíticas
Desde el relanzamiento del debate por la Hidrovía comenzaron a circular los nombres de las principales compañías interesadas en la licitación: la neerlandesa Jan De Nul, histórica concesionaria; Boskalis y Van Oord, también de Países Bajos; la belga DEME; y la china CCCC Shanghai Dredging Co Ltd.
Según trascendió, tanto el expresidente Mauricio Macri, junto a su exsecretario de Transporte Guillermo Dietrich, como la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, tendrían preferencias por distintos oferentes.
En cuanto a la firma china CCCC Shanghai Dredging Co Ltd, su participación habría quedado vedada por las condiciones del reciente —y aún preliminar— acuerdo comercial con Estados Unidos, que exige que Argentina evite contratos con empresas estatales extranjeras o con participación accionaria estatal.