Lo que no cuenta el Gobierno… La informalidad afecta al 43% de los asalariados
En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad laboral en la Argentina fue del 43%. El Indec informó el miércoles que el desempleo subió al 7,5% en el último trimestre del 2025. En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual.
Y más preocupante aún es que el 32% de esos trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.
Más inquietante todavía es que los indicadores revelan que 7 de cada 10 trabajadores entre los 16 y 24 años son informales, lo que revelan las dificultades que experimenta este grupo para ingresar en el mercado del trabajo. De este modo, los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más alta que otros grupos etarios.
En el tercer trimestre de 2025, ésta era de 67,4%, casi 24 puntos porcentuales más elevada que la tasa global.
En el mismo orden, los trabajadores entre los 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja, con 34,2%, seguida por el grupo entre los 25 y 44 años (42,2%) y el del 65 años y más (57,8%).
Esto es, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo como al final de la vida laboral.
Y si se toma la situación de nuestro país entre nueve países de América Latina –región caracterizada por la informalidad y precariedad laboral- Argentina se encuentra en el cuarto lugar, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.