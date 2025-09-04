Lo que faltaba… Con un mensaje por handy, Milei felicitó a las Fuerzas Federales por el acto de LLA en Moreno: “El mejor operativo de la historia”
El presidente de la Nación, Javier Milei envió un mensaje a través de un handy a los efectivos de las Fuerzas Federales que participaron el miércoles en el acto -partidario- de cierre de La Libertad Avanza en Moreno. La sorprendente comunicación fue difundida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de redes sociales, donde se lo puede escuchar al mandatario con su característico estilo de magnificar las cosas y calificar el operativo como “el mejor de la historia”.
“Comando unificado de las Fuerzas Federales, habla el presidente Javier Milei quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia”, dice el mandatario.
Finalmente, destaca el trabajo de los efectivos con su clásico saludo: “Agradezco y felicito fuertemente. Muchísimas gracias. Viva La Libertad Carajo”.
Bullrich, quien es candidata a senadora por La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre, también remarcó el dispositivo de seguridad en Moreno, pese a que se produjeron algunos incidentes y donde también el periodista Esteban Mercatante resultó herido de un botellazo en su cabeza.
“El presidente Javier Milei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno”, posteó la funcionaria nacional. Y agregó: “Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien. Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país”.
El Gobierno no escatimó en gastos para el fuerte operativo dispuesto en el Club Villa Ángela, con un despliegue de efectivos de Prefectura, Gendarmería y la Policía en las inmediaciones de la cancha de fútbol donde se montó el escenario donde por la tarde el Presidente brindó su discurso.
El Presidente @JMilei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno.
Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien.
Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país. pic.twitter.com/Vb7L0EqlK5
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 4, 2025
En el lugar, para un acto NO del Estado argentino sino de un partido político, se desplegaron: ocho unidades antidisturbios de Infantería; tres grupos ROP (Restablecimiento del Orden Público-UTOI); 8 motos GPM, Equipo de Respuesta Rápida; 18 efectivos uniformados; seguridad a los vallados; personal y medios para cortes y desvíos de tránsito; cuatro motos y móviles jurisdiccionales recorriendo las inmediaciones del lugar.
Mientras que Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal dispuso camiones de asalto, hidrantes y patrulleros, para reforzar la custodia presidencial.
Desde la oposición salieron a cuestionar el gasto del Ejecutivo, que contradice la frase presidencial de “no hay plata” y su cuidado del superávit fiscal.