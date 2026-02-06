“Lo compré en Amazon y pagué USD 50”: Patricia Bullrich se sumó a la polémica por el precio de la ropa en Argentina
El debate por el precio de la ropa en Argentina sigue abriendo capítulos y esta vez fue Patricia Bullrich quien se sumó a la polémica desatada luego de que Luis Caputo confesara que “nunca” adquirió indumentaria en el país “porque era un robo”. En referencia a un saco que llevaba puesto, la senadora libertaria reveló: “Lo compré en Amazon y pagué USD 50”.
Así lo señaló durante una entrevista en LN+, en la que el periodista Luis Majul le preguntó de qué marca era, algo que también había hecho el día anterior con el ministro de Economía. En ese marco, ella no dudó en sacarse la prenda para revisar la etiqueta. “Le Suit”, precisó tras asegurar que “salió barata”.
“Esta me la compré en Estados Unidos”, había comentado la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara Alta ante la consulta del conductor quien, recordando las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda, lanzó: “Ah, ¿usted también?”.
En ese marco, Bullrich aclaró que la prenda que llevaba puesta era económica, precisó que pagó “USD 40, 50 el traje” y agregó, dando cuenta de la apertura comercial que permite adquirir productos del exterior: “Esta la pedí por Amazon, es barata y linda”.
De todas formas, la también exministra de Seguridad aclaró que en ese momento vestía ropa importada “de casualidad” y aseguró: “También algunos compramos acá, en Argentina, por supuesto, pero le tengo que decir la verdad, no le voy a mentir”.
Tras sus polémicas declaraciones sobre la industria textil, que le valieron las críticas de distintos sectores, el propio Caputo había revelado, también al aire de LN, que el saco que llevaba puesto era de la marca española Massimo Dutti.
“Es una casa relativamente buena y barata”, consideró el funcionario, quien detalló que compró la prenda en Miami hace más de 15 años y que no se acordaba su valor. De acuerdo al sitio oficial, un traje cuesta entre USD 337 y USD 470 y un saco solo, entre USD 199 y USD 299.