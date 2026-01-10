Lo Celso suena fuerte en Rosario Central, y mientras le da goles al Betis
Giovani Lo Celso fue protagonista en el empate 1-1 de Betis como visitante ante Oviedo, por la 19ª fecha de La Liga de España, al convertir el gol del conjunto andaluz. La actuación del mediocampista argentino volvió a ponerlo en el centro de la escena, en medio de rumores sobre un eventual regreso a Rosario Central.
GOL DE GIO LO CELSO EN BETIS.pic.twitter.com/YwthzK9nP8— Sudanalytics (@sudanalytics_) January 10, 2026
Pese a no contar con la continuidad deseada en las últimas semanas, Lo Celso, de 29 años, fue titular y anotó de cabeza a siete minutos del final, rescatando un punto para el equipo que conduce Manuel Pellegrini. El local se había puesto en ventaja a los 19 minutos del complemento, con un tanto de Ilyas Chaira.
En el conjunto verdiblanco también fue titular Valentín Gómez, mientras que Ezequiel “Chimy” Ávila ingresó desde el banco de suplentes. El delantero fue ofrecido recientemente a Boca y se aguardan definiciones en los próximos días, en caso de que el Xeneize avance por su contratación. En Oviedo, en tanto, Santiago Colombatto integró el once inicial.
Respecto al futuro de Lo Celso, la posibilidad de un retorno a Rosario Central aparece hoy como compleja. Betis tasó su pase en 15 millones de euros y el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2028, por lo que la alternativa más viable sería una salida con el pase en su poder.
El objetivo del volante es sumar minutos para potenciar sus chances de integrar la lista de la Selección Argentina para el próximo Mundial. En ese contexto, vería con buenos ojos volver al Canalla, donde podría reencontrarse con Ángel Di María, con quien compartió plantel en PSG, y disputar la Copa Libertadores como principal atractivo deportivo.
Con este empate, Betis quedó sexto en la tabla con 29 puntos, en zona de clasificación a la Conference League. Oviedo, por su parte, comparte el último lugar con Levante, aunque tiene dos partidos pendientes y, de mantenerse esta situación, perdería la categoría.