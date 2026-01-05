Lluvia de estafas en Mar del Plata por alquileres y aluvión de reclamos de turistas
En Mar del Plata la temporada de verano 2026 exhibe un creciente desamparo legal para los turistas. “Cada año a partir de diciembre, se incrementa la cantidad de viajeros que se acercan a nuestra sede o se comunican a través de las plataformas oficiales, en virtud de las estafas que sufren a la hora de alquilar un inmueble para vacacionar”, le dijo Marcelo Lacedonia, titular de la Defensoría del Pueblo, a los colegas de 0223.
“Están expuestas las personas que buscan alojamiento a través de sitios no regulados, los últimos años principalmente en Market Place de Facebook”, aseguró Lacedonia. Por tal motivo, brindó alternativas seguras a la hora de contratar.
En el caso de las redes sociales, el defensor del Pueblo expresó que hay que tener cuidado cuando el precio es tan barato que suena a irrisorio. Aunque, en cualquiera de esos casos (incluso en valores dentro de los márgenes normales), no alquilar en condiciones legales marca un riesgo siempre.
“Desde la Defensoría siempre recomendamos a los turistas, para evitar estafas, que contraten alojamiento de casas o departamentos a través de profesionales matriculados, que tienen un colegio profesional que los regula y, una página web donde está el listado de los martilleros habilitados”, completó el defensor del pueblo.
Para quienes deseen consultar la lista de profesionales, deben ingresar a www.martillerosmdp.com.ar