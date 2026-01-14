“Llevo 36 horas sin dormir”… Lilia Lemoine denunció que su casa fue apedreada
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, denunció que durante la madrugada de este martes su vivienda en el barrio porteño de Villa Santa Rita fue atacada a pedradas. El hecho derivó en una denuncia policial y en la detención de un hombre de 34 años, acusado de protagonizar el ataque.
Según relató la legisladora, el episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando la consigna policial nocturna asignada a su domicilio advirtió que un individuo estaba arrojando piedras contra una de las ventanas. “Hice lo que pude, llevo casi 36 horas sin dormir”, expresó Lemoine tras una jornada marcada por el trámite judicial.
No amamos lo suficiente a la policía— Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 13, 2026
Hace un rato, 3 AM, la consigna policial nocturna de mi casa (que tengo no por ser diputada, sino por amenazas) vio a un tipo tirando piedras contra mi ventana. Lo frena, el tipo SE RESISTE! capaz se hizo el vivo porque es UNA oficial, y…
A través de sus redes sociales, la diputada señaló que el agresor intentó resistirse al ser interceptado. “Martes 13 para el kuka tira piedras”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde también destacó la actuación de la agente que integra su custodia.
En ese mismo posteo, titulado “No amamos lo suficiente a la policía”, Lemoine aclaró que la presencia policial en su domicilio no se debe a su condición de diputada, sino a amenazas previas que motivaron la asignación de custodia. En ese marco, subrayó que la oficial “lo corrió, lo alcanzó y lo redujo”, pese a la resistencia del atacante.
La legisladora indicó que el agresor arañó a la agente durante el forcejeo y anticipó que ampliaría la denuncia para constatar otros posibles daños materiales en la vivienda. Además, contó que al escuchar los ruidos buscó “un objeto contundente” para defenderse ante la posibilidad de una intrusión.
“Pensé que se habían metido en casa. Algunos golpes sonaban en el techo, otros en la chapa, el vidrio y la madera”, describió, y agregó que luego escuchó la sirena del patrullero. Lemoine remarcó que decidió hacer público el episodio para evitar versiones distorsionadas y aseguró que el caso “ya está en el juzgado de turno”.
De acuerdo a la reconstrucción policial, el efectivo asignado a la custodia intentó identificar al sospechoso, quien al advertir la situación intentó escapar, pero fue detenido a unos 200 metros. Lemoine no resultó herida.
En el hecho intervino personal de la Comisaría Vecinal 11A y la causa fue caratulada como “atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones”, quedando a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5.
La difusión del caso generó repercusiones en redes sociales, con mensajes de apoyo y otros de tono agresivo. Ante los cuestionamientos, la diputada respondió: “¿Vos te creés que vivir bajo amenaza es lindo?”, en alusión a su situación de seguridad.
Además, Lemoine difundió imágenes de pancartas intimidatorias que, según denunció, fueron arrojadas cerca de su casa el 17 de junio pasado, con consignas en su contra. Ese mismo día se había registrado el ataque a la vivienda del diputado José Luis Espert, causa que también generó repercusión política.
Por último, la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) expresó su solidaridad y consideró “inadmisible la violencia y el amedrentamiento para intentar silenciar opiniones que no gustan”.