“Lleven anteojos”: el consejo viral por el debut de la Boleta Única y la queja por las letras chicas
El estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas 2025 generó una queja que rápidamente se viralizó en redes sociales: la dificultad para leerla.
Bajo el consejo de “llevar anteojos”, miles de usuarios, incluido el productor de rock José Palazzo (@josedpalazzo), advirtieron sobre el tamaño diminuto de las letras y las fotos de los candidatos en la nueva boleta.
Según informó Noticias Argentinas, las quejas se multiplicaron desde la apertura de los comicios. El periodista Luis Novaresio respondió a un tuit del comunicador Sebastián Lacunza, quien había escrito: “Llevé los anteojos equivocados y no supe o no vi cómo se votaba la boleta completa”, señalando que el problema podía deberse a la vista del votante o al diseño de la boleta.
Novaresio, oriundo de Santa Fe, defendió el sistema BUP, que se utiliza desde hace años en su provincia, por ser más transparente y “quitar el curro a los punteros”, destacando que el inconveniente no era del sistema sino del tamaño de la impresión.
Sin embargo, la crítica fue generalizada. Usuarios comentaron situaciones como la del tuitero @CesarMassi, quien relató: “Mi vieja fue a votar temprano, volvió y le dijo a mi viejo que se lleve los lentes porque la boleta no se lee. No le pasó nunca en mil elecciones en Santa Fe con la boleta única de acá”.
Otros mensajes en X (ex Twitter) señalaron: “Sin anteojos tuve que hacer un esfuerzo importante para identificar mi candidato”, “La única crítica a la boleta. TODO MUY CHIQUITO” y “Todos casilleros diminutos, las personas mayores o con dificultades visuales van a tener muchos problemas para votar”, reflejando las dificultades para los votantes durante la mañana electoral.