Llegar a viejito en este país cuesta demasiado y el Gobierno, ciego, sordo, mudo…
Una pareja de personas adultas mayores necesitó en octubre $1.278.026 para cubrir sus gastos mensuales, según la Canasta Oficial que mide necesidades de alimentación, vivienda, servicios, salud y esparcimiento.
El informe detalló que una persona mayor de 75 años que vive sola requirió $704.600 para afrontar el mes. La canasta estima costos según edad, sexo, hogar y condición habitacional.
Para dos adultos mayores, el presupuesto se compuso de $480.445 en alimentos; $398.889 en servicios del hogar como luz, gas y expensas; $144.134 en salud y $198.891 en bienes personales, lo que representa un gasto diario de $42.601.
En paralelo, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró en octubre una suba promedio de 1,7% en una canasta seleccionada de fármacos de uso frecuente. Los incrementos más altos se verificaron en psicofármacos (2,4%), antibióticos y antisépticos (2,2%), vitaminas (1,9%) y antihistamínicos y cardiovasculares (1,8%).
Según la Defensoría del Pueblo, que produce estos indicadores para monitorear el acceso a Derechos, el objetivo es generar evidencia pública, mejorar la transparencia y aportar datos rigurosos al debate sobre políticas para garantizar condiciones de vida dignas a las personas mayores.