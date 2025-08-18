Maran Suites & Towers

Llega el Encuentro Entrerriano de Teatro: un regalo para el alma

Redacción | 18/08/2025 | Cultura, Entre Ríos | No hay comentarios
Del viernes 22 de agosto al domingo 24 se desarrollará en Paraná el Encuentro Entrerriano de Teatro, participando 10 obras de la provincia surgidas de una convocatoria y elegidas por un Equipo de Selección siguiendo el criterio de territorialidad regional del ConTIER. La programación de 2025 contempla propuestas para público infantil, actividades especiales, muestras y capacitaciones para celebrar las 40 ediciones de este espacio donde la imaginación no tiene límites.
Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), este cuadragésimo capítulo se presenta con una nutrida grilla que podrá consultarse en el siguiente ENLACE 

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: “Estamos felices de poder darle continuidad a una iniciativa tan arraigada y sumar una previa en distintas ciudades”. Y agregó: “Con esta propuesta hay un mensaje muy claro del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que consiste en darle una fuerte impronta federal a la gestión de la cultura que ya se materializó con los Encuentros Entrerrianos de Arte previos: Muralismo en Galarza, Música en Diamante y Artes Visuales en Chajarí”.

Cristina Witschi, directora ejecutiva del ConTIER, también se refirió a la identidad territorial del evento. “Cada una de las regiones tiene una característica particular y está representada. Invitamos a la comunidad a participar de las funciones”, sostuvo.

Semana del Teatro ConTIER

Grupos y elencos mostrarán sus obras, compartiendo escenario, historias y territorios. La programación puede consultarse ingresando al link INFORMACIÓN

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X