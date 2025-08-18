Llega el Encuentro Entrerriano de Teatro: un regalo para el alma
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: “Estamos felices de poder darle continuidad a una iniciativa tan arraigada y sumar una previa en distintas ciudades”. Y agregó: “Con esta propuesta hay un mensaje muy claro del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que consiste en darle una fuerte impronta federal a la gestión de la cultura que ya se materializó con los Encuentros Entrerrianos de Arte previos: Muralismo en Galarza, Música en Diamante y Artes Visuales en Chajarí”.
Cristina Witschi, directora ejecutiva del ConTIER, también se refirió a la identidad territorial del evento. “Cada una de las regiones tiene una característica particular y está representada. Invitamos a la comunidad a participar de las funciones”, sostuvo.
Semana del Teatro ConTIER
Grupos y elencos mostrarán sus obras, compartiendo escenario, historias y territorios. La programación puede consultarse ingresando al link INFORMACIÓN