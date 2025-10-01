Llega al CPC de Paraná una nueva edición del ConERTech
Este jueves 2 y viernes 3 de octubre se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná una nueva edición de ConerTech 2025, uno de los eventos más destacados de innovación tecnológica y formación digital de la región. La propuesta está dirigida especialmente a estudiantes y docentes de escuelas secundarias, pero también abierta a emprendedores, empresas y público general.
El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Uader y el Polo Tecnológico. La entrada es gratuita y requiere inscripción previa.
La iniciativa se enmarca en una estrategia integral del gobierno provincial para impulsar la economía del conocimiento, ampliar el acceso a tecnologías emergentes y generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en todo el territorio.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó la importancia del sector. “Uno de cada cuatro puestos de trabajo que se generan hoy están vinculados a la industria del conocimiento. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de promover estos espacios que impulsan el empleo del futuro”, remarcó.
Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, sostuvo que “ConerTech no es un evento aislado, es parte de una estrategia de transformación digital. El gobernador tomó la decisión de que Entre Ríos sea protagonista de la industria del conocimiento, y eso nos obliga a generar más espacios de contacto entre los entrerrianos y la tecnología”.
Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades. Experiencias inmersivas con realidad virtual, aumentada y hologramas 3D; torneos de gaming; charlas y masterclass; islas de aprendizaje y expo empleo.
Más de cuatro mil personas participaron de la edición de ConerTech realizada la semana pasada en Concordia. Se espera una gran convocatoria también en Paraná, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación para asegurar el ingreso.
La entrada es gratuita pero con inscripción previa. Las personas interesadas pueden completar el formulario correspondiente.
Inscripción público en general