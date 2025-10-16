Llaryora: “Sin el apoyo de Estados Unidos, el modelo económico de Milei no puede sostenerse”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que el modelo actual “no hubiera podido sostenerse sin el apoyo de Estados Unidos”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el mandatario provincial sostuvo que la política económica del Ejecutivo nacional “genera desempleo” y reclamó que el Gobierno “dialogue con los sectores productivos e industriales” para “sostener la macroeconomía con la gente adentro”.
“El Gobierno tiene que salir de la idea de que Argentina va a salir adelante solo con la estabilidad macroeconómica; tiene que sumar una visión federal. Debe entender que el esquema productivo y el desarrollo son fundamentales”, puntualizó Llaryora.
Asimismo, remarcó que la estabilidad macroeconómica “es un insumo esencial, pero no te genera desarrollo” y advirtió que el país “necesita iniciar una etapa de diálogo y consenso para alcanzar estabilidad social”.
Al analizar la coyuntura, el gobernador señaló que “si el Gobierno no hubiese cometido errores, no tendría que haber ido a pedir ayuda al FMI y a Estados Unidos”, y subrayó que “sin ese apoyo, el modelo económico no podía sostenerse”.
Por último, Llaryora anticipó que el espacio Provincias Unidas, del cual forma parte junto a otros mandatarios provinciales, “va a hacer una gran elección en todo el país” y “se consolidará como la tercera fuerza nacional”.