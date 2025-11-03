Martín Llaryora anticipó arbitraje en el Congreso: “Ni un paso atrás”
El nuevo mapa electoral posicionó a Martín Llaryora como un actor clave de cara al futuro del proyecto reformista del Gobierno nacional en el Congreso. El gobernador cordobés, integrante de Provincias Unidas junto a otros mandatarios provinciales calificados por Javier Milei como “sensatos”, adelantó la postura de su bloque ante los próximos debates legislativos.
Durante un acto en conmemoración por el atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero, Llaryora valoró la reacción post electoral del Gobierno nacional, pero advirtió que el diálogo no puede limitarse a gestos: “Escuchamos al Presidente, hubo un cambio y esperemos que así sea. Pero creo que no alcanza solo con los gobernadores: hay que convocar a todas las instituciones, a la producción y a la industria. Eso demuestra que se podía, que no era necesario esperar una elección para hacer esas cosas”, señaló.
Tras su visita a Balcarce 50, Llaryora destacó la posición que le otorgó el electorado a Provincias Unidas, consolidando al bloque como espacio de consenso dentro de la Cámara baja, pese a que sufrió un golpe en las expectativas electorales.
Derechos laborales y reforma
En cuanto a la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar, Llaryora subrayó la necesidad de modernizar la normativa vigente, especialmente para pequeñas y medianas empresas, pero descartó apoyar proyectos que recorten derechos laborales ya conquistados: “Hace falta una modernización laboral, sobre todo para las pequeñas empresas y los trabajadores informales, pero no se puede retroceder en los derechos conquistados. Necesitamos modernizar la Argentina, pero para salir adelante, no para atrasarla. Ni un paso atrás en los derechos laborales”, afirmó.
Esta postura, según fuentes cercanas, sería compartida por otros gobernadores, que estarían dispuestos a acompañar modificaciones puntuales, especialmente en lo referido a carga impositiva, pero no cambios drásticos que afecten derechos adquiridos.
Con este discurso, Llaryora marcó límites claros en la nueva etapa de relación con el Gobierno nacional, dejando decisiones concretas en manos del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del flamante ministro del Interior, Diego Santilli.
Golpe complejo y escenario interno
A nivel interno, Provincias Unidas aún analiza los efectos de la derrota en las legislativas. A pesar de la visibilidad obtenida durante la campaña, el electorado reforzó al oficialismo, incluso en medio de complicaciones económicas y políticas recientes. En Córdoba, la candidatura de Juan Schiaretti aseguró poder de negociación a Llaryora en el Congreso, con la ampliación de una banca en Diputados. Sin embargo, los resultados también fueron leídos como una derrota por los costos políticos y recursos invertidos, ya que Schiaretti quedó por detrás del candidato libertario, Gonzalo Roca.