LLA lanzó un spot en Provincia de Buenos Aires con duras críticas al kirchnerismo: “Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo”
La campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires ya mostró su primera gran jugada audiovisual por parte de La Libertad Avanza (LLA). Tras la tradicional foto de Javier Milei junto a los candidatos bonaerenses en La Matanza, el espacio difundió un spot con un mensaje contundente contra el kirchnerismo, bajo el lema: “Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo”.
Este 7 de Septiembre, que cada voto sea un grito de Libertad.— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 8, 2025
KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. pic.twitter.com/23McrXSE1K
El video abre con imágenes icónicas del territorio bonaerense —la bandera provincial, el campo y la costa— mientras una voz en off describe un diagnóstico crítico: “Una tierra rica que podría haber sido un paraíso, pero que la convirtieron en un infierno. La provincia con más homicidios, más robos, más miedo. Año tras año todo está peor”.
En el clip se muestran escenas reales de protestas contra la inseguridad y robos, responsabilizando directamente al kirchnerismo: “Un aparato que hace décadas está saqueando la política, que concibe la política como un negocio personal para enriquecerse”.
El mensaje también acusa al oficialismo provincial de “ver a los bonaerenses como presas para exprimir impuestos, despilfarrar el dinero público y repartirlo entre sus amigos”, remarcando que “ya fracasaron y nos hundieron en la miseria”.
El spot asegura que, tras perder la presidencia nacional ante el mandatario libertario, el kirchnerismo se refugió en la provincia como “un aguantadero político”, impulsando una elección separada para el 7 de septiembre “con el objetivo de salvarse y seguir arruinándonos la vida”.
Con la clásica tipografía blanca, negra y roja, el video cierra con imágenes de Milei y un llamado a votar: “Que cada boleta violeta sea un grito de libertad. Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo”.