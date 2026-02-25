Listorti… ¡#HayPlata!: Argentina pagará u$s33 millones a EEUU para entrenar a los pilotos de F-16
El Departamento de Guerra de Estados Unidos oficializó que la firma Top Aces Corp., de Mesa, Arizona, se adjudicó el contrato por el que la Argentina pagará poco más de 33 millones de dólares para capacitar “pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EEUU”, según explica la información oficial.
Se trata de las unidades compradas a Dinamarca, que, según comunicó el entonces vocero Manuel Adorni en la conferencia de prensa brindada el 16 de abril, iban a ser formados por un simulador que iba a llegar al país: “Este año va a llegar el simulador a la Argentina para que los pilotos se puedan capacitar y pilotar los F16, esa capacitación dura el plazo de un año, y a partir de allí recibiremos efectivamente los aviones”, dijo. Se trata de los aviones que Dinamarca está reemplazando: “El Ministerio de Defensa danés está experimentando un cambio generacional, donde nuestros aviones F-16 se están sustituyendo gradualmente por los nuevos cazas F-35”.
De acuerdo a lo publicado recientemente por el Departamento de Guerra estadounidense, 22 de los 33 millones de dólares se abonarán a Top Aces durante este año. Ahora, se sabe que “el trabajo se realizará en Argentina y se espera que concluya para el 30 de junio de 2029. Este contrato implica Ventas Militares Extranjeras a Argentina”.
Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días una delegación de instructores de Top Aces desembarcará en el Área de Material Río Cuarto, Córdoba, para iniciar el proceso de formación de los pilotos argentinos.
Semanas antes, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, había indicado: “Nuestros aviones F-16 están siendo gradualmente eliminados en favor de los nuevos aviones de combate F-35. Dinamarca donó 19 aviones F-16 a Ucrania y el gobierno ha decidido vender 24 aviones de combate daneses F-16 a la Argentina”.