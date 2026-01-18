Lisandro Martínez desafió a los ex-jugadores y hoy panelistas de la TV: “A la cara no te dicen nada…”
El entrerriano Lisandro Martínez volvió en plenitud, algo que demostró en el clásico de Manchester que su equipo el United le ganó al City de Pep Guardiola. Y no solo lo hizo dentro de la cancha neutralizando al noruego Erling Haaland, sino también afuera contra algunas glorias futbolísticas, hoy comentaristas en la televisión.
El ‘Licha’ cargó contra los que frente a frente, cara a cara “no dicen nada”. El argentino habló después del 2-0 frente al City y fue consultado por las palabras de Paul Scholes y Nicky Butt, dos emblemas del United, que dijeron que Haaland lo agarraría y correría con él como si fuera un bebé y que el noruego lo metería dentro del arco.
“Pueden decir lo que quieran. Ya se lo dije una vez, si quieren decirme algo, pueden venir cuando quieran. A mi casa, a dónde sea, no me importa. Todo el mundo puede hablar en televisión, pero cuando te ven aquí, cara a cara, nadie te dice nada”, desafió el argentino.
“Así que no me importa lo que digan. Yo solo me concentro en mi rendimiento, el rendimiento de mi equipo y en dar todo por este club”, completó.
Tras lesionarse gravemente la rodilla a principios de 2025 y tener que pasar por el quirófano, Lisandro Martínez está de vuelta y ha sido titular en los últimos seis partidos del Manchester United. Eso, obviamente, es una gran noticia para la selección argentina, que siempre lo tuvo como la principal alternativa de la dupla central afianzada de Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi, que a sus 37 años planea retirarse de la Albiceleste después del Mundial 2026.