Lisandro Catalán giró ATN a Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones
El flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, asumió este lunes al frente de la cartera encargada de aceitar el diálogo con los gobernadores en un momento clave del Gobierno, en cual el Ejecutivo tensó al máximo el vínculo tras vetar la ley de reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), pese a lo cual ya transfirió fondos a cuatro provincias.
“Vamos a tratar de hablar con todos”, sostuvo el funcionario en diálogo con la prensa acreditada, luego de que el presidente Javier Milei le tomara juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada. “Vamos a poner todo el esfuerzo en tener una relación más fluida”, añadió en la misma línea.
La designación de Catalán -quien estuvo a cargo de la vicejefatura de Gabinete del Interior y, anteriormente, de la Secretaría del Interior- se oficializó este lunes a través del Decreto 672/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Previamente, parte del Gabinete se dio cita en la reflotada “mesa política nacional”, que encabezó el propio Milei y en la cual, según se abordó la agenda legislativa y cuáles serán las bajadas a territorio del presidente de cara a las elecciones de octubre.
En los días anteriores a la jura como ministro, Catalán mantuvo encuentros con varios gobernadores en el marco de la “mesa federal”. Pasaron por Casa Rosada Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En tanto, el ministro visitó a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a Gustavo Sáenz (Salta).
Según se confirmó desde Balcarce 50, el viernes Casa Rosada transfirió $12.500 millones a cuatro Misiones ($4.000.000.000 en concepto de emergencia hídrica), Entre Ríos ($3.000.000.000 por desequilibrio financiero), Santa Fe ($3.000.000.000 por emergencia climática) y Chaco ($2.500.000.000 por emergencia agropecuaria).
En Casa Rosada aseguraron a los colegas de Ámbito Financiero, fuente de este reporte, que habrá “más gestos” a los gobernadores. Está en evaluación una serie de créditos a los distritos, aunque resta conocer si la propuesta será solo para mandatarios aliados. Una muestra de estas características la tuvo Ignacio Torres (Chubut) quien acordó con Economía reconvertir la deuda provincial chubutense a cambio del pasaje de obra pública.