Lisandro Catalán consiguió laburo rápido… Es nuevo director titular de YPF
El Directorio de YPF aprobó la designación del ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, estrecho colaborador del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como director titular Clase D de la compañía. Catalán reemplazó a Carlos Bastos, una figura relevante en el área energética del gobierno, que presentó su renuncia como miembro del directorio “por razones de estricta índole personal”, según informaron.
La reunión del Directorio de YPF se realizó este martes 18 de noviembre en la torre de Puerto Madero. La compañía informó los cambios en su Directorio a través de un hecho relevante publicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Catalán presentó la renuncia el 31 de octubre, sólo dos horas después de que se conociera la salida del gobierno de Guillermo Francos. Ocupó cargos en el gabinete desde el inicio del gobierno de Javier Milei, siempre bajo el paraguas de Francos.
Además de ministro, fue secretario de Interior y también vicejefe de Gabinete del Interior. Lisandro Catalán fue reemplazado en el cargo de ministro del Interior por Diego Santilli.
Carlos Bastos ocupaba el Directorio de YPF desde diciembre de 2023, cuando, con el cambio de gobierno, desembarcó Horacio Marín como presidente y CEO de la compañía. Era el principal asesor en energía de Guillermo Francos. Además, fue mentor y figura clave de Eduardo Rodríguez Chirillo, primer secretario de Energía del gobierno de Javier Milei.
También tuvo un paso durante el segundo mandato de Carlos Menem, cuando le tocó dirigir la secretaría de Energía bajo la órbita del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Durante el primer gobierno de Menem ocupó el cargo de subsecretario de Energía Eléctrica.
Además de Catalán, como directores titulares en YPF quedaron Guillermo Francos, José Rolandi, Eduardo Ottino, Guillermo Koenig, Emiliano Monguilardi, Marilina Jaramillo, César Biffi, Andrea Confini, Eduardo Rodríguez Chirillo y Gerardo Canseco.
Como directores suplente están Santiago Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.