Lionel Scaloni desafectó a Thiago Almada
A casi 24 horas de haber dado a conocer la lista de 28 convocados para la jornada amistosa que la selección argentina afrontará en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico la próxima semana, Lionel Scaloni debió desafectar a uno de sus convocados: Thiago Almada no será parte del plantel.
“El futbolista del Atlético Madrid Thiago Almada será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos”, informó este sábado la cuenta de la Albiceleste.
El atacante de 24 años había sido titular contra Venezuela en el anteúltimo partido por Eliminatorias Sudamericanas pero se perdió el juego siguiente contra Ecuador donde se esperaba que porte la 10 que dejó vacante en esa jornada Lionel Messi. Días más tarde, se conoció que había sufrido una lesión muscular en el sóleo derecho.
Desde entonces, no volvió a sumar minutos e incluso Diego Pablo Simeone afirmó en las últimas horas que no está en condiciones de retornar a la actividad: “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con a selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir. Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”.
En este contexto, el Cholo no lo tendrá disponible para enfrentar este domingo a Celta de Vigo en el cierre de la 8ª fecha de La Liga de España (a partir de las 16.00, horario de Argentina).
Scaloni sumará así a Almada a una lista de bajas por lesiones que tiene los apellidos de Exequiel Palacios (estará afuera por lo que resta del año), Lisandro Martínez –quien todavía no retornó tras la lesión ligamentaria que sufrió a comienzos de este 2025–, Facundo Medina (se lesionó el tobillo en los últimos días y estará dos meses afuera) y Nehuén Pérez, quien quedó virtualmente fuera de la disputa por ir al Mundial tras romperse el tendón de Aquiles.
La selección argentina inicia su serie de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el partido ante Venezuela este viernes 10 de octubre a las 20:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo encuentro será el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
El entrenador tendrá por ahora disponibles a 27 futbolistas, incluyendo a cinco representantes del fútbol local: Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (ambos de River Plate), además de Rivero y Cambeses. Destacan también la vuelta de Flaco López (Palmeiras) y el regreso de Marcos Senesi.
La agenda de la Albiceleste contempla otros dos amistosos en la ventana de noviembre, programados en Angola e India entre el lunes 10 y el martes 18. Además, el sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre a las 13:00 en el Kennedy Center de Washington DC.