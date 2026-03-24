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Lionel Scaloni convocó a Agustín Giay en reemplazo de Gonzalo Montiel

Redacción | 24/03/2026 | Deportes | No hay comentarios

El lateral derecho Agustín Giay, de solo 22 años, fue convocado a la selección argentina para cubrir la baja de Gonzalo Montiel. Así lo confirmó la cuenta oficial de La Scaloneta  en sus plataformas digitales: “El futbolista de Palmeiras, Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”.

De esta manera, Giay tendrá su primera oportunidad con la selección argentina y podría meterse en la disputa para ser parte de la lista de convocados al Mundial 2026 en caso de redondear buenas actuaciones en los amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Giay comenzó su carrera como profesional en el 2022 en San Lorenzo, mientras que en el 2024 fue vendido al Palmeiras de Brasil, que hace años es uno de los mejores equipos del continente.

La selección de Lionel Scaloni tendrá su primera práctica este martes por la tarde.

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