Lionel Scaloni abrió el sorteo del Mundial 2026 con la Copa del Mundo en sus manos
Lionel Scaloni tuvo un ingreso especial al escenario del Kennedy Center, donde se realizó el sorteo del Mundial 2026. El entrenador de la Selección argentina fue el encargado de presentar el trofeo original de la Copa del Mundo, marcando el inicio oficial de la ceremonia organizada por la FIFA.
El DT campeón del mundo en 2022 subió al escenario con el trofeo en sus manos, cumpliendo con el protocolo de entrega que establece la FIFA para este tipo de eventos. Allí fue entrevistado brevemente por la modelo y presentadora Heidi Klum, ante quien recordó la histórica final de Qatar.
“La de 2022 fue una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo. Nunca pensamos que podía terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente y lo volveremos a intentar”, expresó Scaloni sobre el escenario.
Uno de los detalles que llamó la atención fue que el entrenador utilizó guantes blancos, una disposición exigida por la FIFA para manipular el trofeo durante ceremonias oficiales.
La escena evocó una imagen histórica: la de Julio Humberto Grondona entregando la Copa del Mundo a Joao Havelange en el sorteo del Mundial de España 1982. Hasta Alemania 2006, los encargados de esta presentación eran los presidentes de cada confederación campeona. Desde ese Mundial en adelante, la responsabilidad pasó a los entrenadores, lo que convirtió a Scaloni en el protagonista principal de la apertura de la ceremonia en Washington.