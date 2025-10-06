Lionel Messi y Rodrigo De Paul encabezan la concentración de la Selección Argentina rumbo a los amistosos FIFA
La Selección argentina comenzó su concentración para los amistosos de la ventana FIFA, con la llegada destacada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
Los referentes del ciclo de Lionel Scaloni aportan liderazgo y experiencia en la preparación rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.
Con la presencia de los jugadores del Inter Miami, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se reencontró con los campeones del mundo: “Algo juegan estos dos. Ya en Miami y en modo Selección recibiendo a los muchachos de cara a una nueva Fecha FIFA”, señaló.
Argentina enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, y tres días después, el 13 de octubre, se medirá con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
El último duelo contra Venezuela se dio el 4 de septiembre en el estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas. Con Argentina ya clasificada y la Vinotinto buscando un lugar en el repechaje, Messi fue la figura en la victoria 3-0.